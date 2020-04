Tervishoiutöötajate algatus peaks tõstma koroonahaigete tuju

Kui San Diego haiglas töötav hingamisteede terapeut Robertino Rodriguez aprilli alguses parasjagu tööpostil oli, hakkas tal oma patsientidest kahju. Seda sellepärast, et kuna meditsiinitöötajad peavad kasutama kaitsevahendeid, ei ole nende nägu peaaegu nähagi. Rodrigueze arvates on aga just üks julgustav naeratus see, mida hirmul patisendid hetkel väga vajavad, kirjutab Fox News. Nii otsustaski mees, et kleebib kaitseülikonna peale pildi iseendast naeratamas.