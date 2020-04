Kas Covid-19 võib lõhna- ja maitsemeelt jäädavalt kahjustada?

Väljaandes International Forum of Allergy & Rhinology ilmunud uuringust on selgunud, et Covid-19 põhjustab tõepoolest lõhnataju häirumist. Lõhna- või maitsetaju kadumise korral koroonaviiruse diagnoos ligi kümme korda tõenäolisem kui mõni muu infektsiooni põhjus. Kõige levinum Covid-19 varajane sümptom on palavik, kuid väsimus ja lõhnataju häirumine on samuti väga levinud.