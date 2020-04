Teadlased: harjuge mõttega, et selliseid epideemiaid tuleb veel

Maailma Terviseorganisatsioon ning mitmete riikide teadlased teevad koostööd, et leida kõigile kättesaadav COVID-19 ravim ning töötada välja vaktsiin. Riikides on välja kuulutatud eriolukord ning inimesed järgivad karantiininõudeid ja hügieenisoovitusi. Sellest hoolimata on teadlased seisukohal, et rahvusvahelised organisatsioonid ega riigid ei olnud epideemiaks valmis ning reageerisid liiga aeglaselt.

Epideemiad on riikidele väga kulukad ning seetõttu on oluline investeerida nende ennetamisse, mitte pärast kriisi lahendamiseks kallimat hinda maksta. Teadlased nägid praegust kriisi ette ning inimeste ja loomade kontaktist tekkinud epideemiate eest on eksperdid maailma hoiatanud juba aastaid. Samuti oli selge, et epideemiad puhkevad tiheda asustusega linnades ning levivad kiiresti tänu rahvusvahelisele reisimisele ning mõjuvad laastavalt maailma majandusele.

Sarnaseid patogeene on maailmas veel ning kõik ei ole teadlastele seni teada. Seetõttu on oluline, et riigid arvestaksid, et pidevalt on võimalus, et puhkeb järgmine epideemia ning ouline on valmisolek, koostöö ja teaduse rahastamine.