Anoreksia puhul võib geneetika olla suurem mõjutaja kui kultuur

Kliiniline psühholoog Cynthia Bulik ja lastepsühholoog Alix Timko on spetsialistid, kes usuvad, et anoreksia ei ole vaid kultuurist tulenev probleem, vaid peab sisaldama endas geneetilisi põhjuseid. Peamine põhjus peitub psühholoogide sõnul selles, et suurel osal end näljutavatest inimestest ei kaasne käitumisprobleemiga haigust, vahendab Science

Neuroteadlase Lori Zeltseri ajuuuringud viitavad sellele, et anoreksia võib olla sarnaselt ülekaalulisusele ja depressioonile päritav. Rootsis ja Minnesotas tehtud uuringud on näidanud, et depressiooni pärilikkuse tõenäosus on 40 protsenti, anoreksia puhul 60 protsenti.

2015. aastal teadlase Joanna Steinglassi poolt juhitud ja Nature Neuroscience teadusajakirjas avaldatud uuringutest selgub, et anoreksiat põdevate või sellest paranenute aju töötab teisiti, kui tervete vabatahtlike uuringus osalejate oma. Erinev on see, et premeerimise, ohu, ja harjumuste puhul aktiveeruvad anorektikutel hoopis teised ajuosad.

Psühholoog Bulik nõustub, et keskkond on haiguse avaldumisel oluline tegur, kuid peamine on see, et kõikidel ei arene nendest kultuurilistest mõjutajatest ja stressiallikatest välja anoreksiat. «Ükski teemakirjandus ei ole suutnud anda selgeid põhjuseid, miks kõik end näljutavad noored ei põe anorexia nervosat. Paljud patsiendid on öelnud, et enda näljutamine ei ole kunagi tekkinud kõhnaks olemise põhjusel.»