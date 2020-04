Karmen Joller: inimesed, ärge kartke arsti juurde tulla

Kui on tervisemure, helistage oma perearstikeskusse ja arutage, mida on võimalik teie aitamiseks teha.

Ka haiglates peaks plaaniline ravi kasvõi teatud määral jätkuma – loodan, et nii haiglajuhid kui kriisijuhid on sellele mõelnud.

Ida-Tallinna keskhaigla südamekeskuse juhataja dr Tiina Uuetoa ütles eelmisel nädala, et Covid-19 epideemia ajal on Euroopas infarktikaebustega haigete hospitaliseerimiste sagedus drastiliselt langenud – umbes 75 protsenti. «Südamehaiged ei ole «kadunud», sest südamehaigused ei ole kadunud! Uperpallitanud infarktihaigete arv näitab, et meie patsiendid ei pöördu haiglatesse, nad püsivad kodus viimse hetkeni ja ilma elutähtsalt vajaliku ravita, sest ühiskondlik sõnum kodus püsida on nii intensiivne ja domineeriv,» selgitas Uuetoa.