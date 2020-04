Neuroteadlaste perekond asutas noorte kolleegide jaoks Eesti suurima stipendiumi

Tartu ülikooli närvikliiniku juhataja, neuroloogia professor Pille Taba peab Kristy ja Igor Ilinsky stipendiumi erakordseks täiendusvõimaluseks noortele neuroteadlastele, kes on otsustanud spetsialiseeruda liigutushäirete uurimisele ja nende kliinilisele käsitlusele.

«Stipendium toetab Eesti meditsiini arengut, sest see annab võimaluse aastaseks erialatäienduseks ja teadustööks valdkonna tippkeskuses ning näeb ette teadmiste tagasitoomise Eestisse,» sõnas professor Taba.

Stipendiumi eesmärk on toetada neurolooge, neurokirurge ja neuroteadlasi, kes soovivad täiendada oma oskusi liigutushäirete nüüdisaegsete ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende mehhanismidest. Stipendiumi taotlejalt oodatakse soovi saada erialast lisapädevust näiteks aju süvastimulatsiooni, liigutushäirete neuroloogilise käsitluse ja aju piltdiagnostika, sh funktsionaalse magnetresonantstomograafia valdkonnas.

Stipendiumiga toetatakse noore spetsialisti osalemist kliinilises ja/või akadeemilises teadusprogrammis Euroopa või Põhja-Ameerika meditsiinihariduse tippkeskuses. Stipendium on mõeldud kuni 35-aastastele Eesti kodanikele, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava ning läbinud residentuuri programmi neuroteadustega seotud erialal, näiteks neuroloogia, neurokirurgia, neuroradioloogia vm. Stipendiumi võivad taotleda ka neuroteadlased, kes on saanud doktorikraadi neuroteaduste valdkonnas, sh neuroanatoomias, -bioloogias või -füsioloogias.