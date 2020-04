Lugeja küsib: kui suur on oht nakatuda viirusesse ostukäru või ukselinki katsudes?

«See kogus võib reaalses elus olla madalam kui laboratoorselt testitavad viirusekogused, seega tõenäosus nakatuda on väiksem. Aga see ei tähenda, et üldse ei ole võimalik nakatuda üldkasutatavate pindade kaudu või haigestunust möödudes,» rõhutab Šunina.

«Olemasolevad andmed näitavad, et see tõenäosus on päris suur ja säilib pika aja jooksul. Näiteks mainekas ajakirjas The New England Journal of Medicine publitseeritud uuring näitab, et viirus säilitab nakatumisvõimet aerosoolis vähemalt kolme tunni jooksul ning vähemalt kolm päeva plasti peal.»