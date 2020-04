Köhakambri katsest selgus, et Covid-19 levib kaugemale kui kaks meetrit

Teadlased uurisid, kuidas levivad hingamisteede kaudu gripi osakesed, et paremini mõista viiruse levimist inimeselt inimesele. Leiti, et kui keegi paari meetri kaugusel köhib, jõuavad viirusosakesed teise inimeseni kolme sekundiga. Samuti leiti, et kümme protsenti viirusosakestest püsivad õhus kauem kui neli sekundit pärast köhimist. Teadlased soovitavad inimestel peopesa asemel küünarnuki sisse köhida, et vältida viirusosakeste jõudmist ukselinkide ja teiste pindadeni.