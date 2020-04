Mölder: plaanilise ravi edasilükkamine võib teha karuteene

«Pikk seisak toob kaasa krooniliste haiguste süvenemise ja võib tekitada olukorra, kus inimesed hakkavad surema teiste haiguste tõttu,» ütles Mölder. «Vaja on konkreetset plaani, kuidas hakata samm sammult plaanilist ravi valdkonniti uuesti pakkuma ja lahendada küsimused, millised erialad on prioriteetsemad ning kuidas tagada haiglates nii patsientide kui ka personali ohutus.»

Eriolukorra ajal on jätkatud plaanilise raviga raskesti haigete puhul ning Mölderi sõnul on nüüd vaja avada uusi aknaid, et ootejärjekorrad arstiabil ei veniks ebamõistlikult pikaks. «Suur osa raviasutusi on püüdnud arstiabi puudutavatest küsimustest lahendada, kas videosilla teel või telefonivestluse käigus. Paraku näiteks elukvaliteeti tõstvat puusaoperatsiooni e-lahendusena pakkuda pole võimalik,» ütles Mölder.