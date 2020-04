Keenias ootab maski mittekandjaid vanglakaristus

Keenia pealinn Nairobi kehtestas reegli, et kõik, kes ilma maskita avalikult silma jäävad, peavad maksma 200 dollarit trahvi ja saavad kuni kuuekuuse vanglakaristuse. Karistus kehtib ka neile, kes viibivad maskita oma isiklikus sõiduvahendis. «Nüüd on maski kandmine kohustuslik,» ütles Nairobi politseiülem Hillary Mutyambai.

Samuti on kohustuslik hoida liikudes kahemeetrist vahet nagu ka mujal maailmas. Keenias algas karantiiniaeg 27. märtsil ja plaanide järgi kestab see 17. aprillini. Suletus kehtib ka Nairobi piirkonna rongidele ja õhuliiklusele. Keenias on kokku 225 Covid-19 haigusjuhtumit ja kümme surma.