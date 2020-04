Selgus, kas UV-kiirgus hävitab pindadelt Covid-19 osakesed

Teadlaste sõnul on ultraviolettkiirgus võimalik viis puhastada haigla ruume ja meditsiinitöötajate varustust. Selleks vajalik tehnoloogia on kasutusel juba pikalt ning aprilli alguses teatas firma SSLEEC (Solid State Lighting & Energy Electronics Center), et nende tehnoloogiaga on võimalik 30 sekundiga hävitada 99 protsenti koroonaviiruse osakestest.

Oluline on pidada silmas, et UV-A ja UV-B kiirgused, mis tulevad päikeselt, erinevad desinfitseerimiseks kasutatavast UV-C kiirgusest, millega on võimalik puhastada õhku ja vett mikroobidest. Teadlaste sõnul võib UV-C kiirgus osutuda tõhusaks viisiks koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Teadlased on leidnud tõhusama viisi UV-C kiirgusega LED-lampide valmistamiseks. Seni kasutatava safiiri substraadi asemel võeti kasutusele silikoon-karbiidi (SiC) substraat, mis on kulutõhusam ning võimsam viis seesuguse tehnoloogia valmistamiseks. Osalt on selle põhjuseks see, et kasutatavate materjalide struktuur on sarnasem ning tänu sellele on materjali kogu kvaliteet kõrgem.