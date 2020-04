WHO asub uurima, miks osal inimestel koroonaviirus tagasi tuleb

Hiljuti teatasid Lõuna-Korea meditsiinieksperdid 91 patsiendist, kes olid Covid-19 läbi põdenud ning terveks saanud, kuid korduva testimise käigus tuvastati nende organismis uuesti viirus. Samuti on leitud, et varem negatiivse tulemuse saanud inimesed saavad hiljem positiivse tulemuse ning see seab kahtluse alla senise testimise meetodi.