Plaanilist ravi lubatakse taas ilmselt järgmisest nädalast

«Otsus võib tulla järgmise nädala esimeses pooles, kui mingit uut järsku tõusu ei teki. Eksperdid on praegu seisukohal, et pigem on olukord stabiliseerumas, nakatumiskordajad näitavad seda, et kui mingit järsku muutust ei teki, siis tõenäoliselt stabiliseerumisele võib hakata järgnema juhtude arvu langus,» ütleb Paluste. «Kõik on arusaadavalt ootel, patsiendid ootavad, edasilükatud plaanilised tegevused vajavad ka tegelemist, kus pikalt enam ei kannata.»