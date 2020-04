Hiina valitsus sekkub koroonaviirusega seotud teadustöödesse

Hiina valitsus hakkab rangelt kontrollima kõiki Covid-19 uuringute tulemusi, vahendab Nature . Kahe kuu jooksul on ilmnenud olukordi, milles vajavad teadlased luba Sars-Cov-2 viirusega seotud teadustööde tulemuste avaldamiseks ja kajastamiseks. Kaks Hiina ülikooli on avaldanud, et haiguse ja viiruse uuringud vajavad avaldamiseks nüüd ülikoolide akadeemilise komitee, teaduse- ja tehnoloogiaministeeriumi (MOST) ning haridusministeeriumi (MOE) nõusolekuid.

Paljud teadlased leiavad, et kontrolli karmistamine on tekkinud eelnevalt avaldatud mittekvaliteetsete uurimustööde tõttu, mida on koheselt laialdaselt kajastatud ja meediasse ringlema lastud. Välisuurijad on mures, et selline reeglite karmistamise protsess võib saada takistuseks pandeemia kontrollimisele. Kardetakse ka, et Hiina valitsus sekkub niimoodi lubamatult teadustööde protsessidesse.