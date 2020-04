See väike muudatus aitab arstidel päästa koroonaviirusesse nakatunute elusid

Arstid on leidnud, et kõhuli asendis on patsientidel oluliselt kergem hingata. Northwell Health haigla intensiivraviosakonna juhi Mangala Narasimhani sõnul on tegemist elusid päästva nipiga, mis aitab pea iga hingamisraskustega patsienti.

Asendi muutmine vähendab tõenäosust, et patsient satub intensiivraviosakonda. Kõhuli asendis muutub keha hapnikuvarustus 85 protsendi pealt 98 protsendi peale. Covid-19 patsiendid surevad sageli ägeda respiratoorse disstressi sündroomi (ARDS) tagajärjel, mille tõttu täituvad kopsud vedelikuga ning inimene ei suuda enam hingata. Kui inimene on kõhuli, on kopsudel vähem survet ning hapnikuvarustus paraneb.