Eestis loodi kaitsemaskide testimise erilabor

«Oluline on üle rõhutada, et me ei testi maske selleks, et öelda kas mask läbis või ei läbinud testi või mis tüüpi maskiga on tegemist. Selle erilahenduse kiirkorras loomise eesmärk on ennekõike appi tulla Eestis kaitsemaskide tootjatele, et nad saaksid võimalikult kiire vastuse, kui heade kaitseomadustega maske nad on tootnud, kas toodet peaks parandama või materjali vahetama,» lausus TTJA peadirektor Kaur Kajak. «Praeguses kriisiolukorras on Euroopa Komisjon andnud turujärelevalve asutustele suunised, kuidas teha toodete kontrollimist ja turule laskmist kiiremal ning lihtsamal moel kui tavaolukorras. Hoolimata tõsiasjast, et loodud labor ei ole tunnustatud katselabor, on nende tulemustest abi nii tootjale, müüjale kui tarbijale, et kõik saaksid ühtemoodi aru, mis maskiga on tegemist ja mille eest ta täpselt kandjat kaitseb,» lisas Kajak.