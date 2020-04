Teadlased selgitasid välja olulise koroonaviiruse riskiteguri

Diabeeti, südamehaiguseid või kroonilisi kopsuhaiguseid põdevatel inimestel on suurem COVID-19 risk ning kroonilisi haiguseid põdevatel inimestel on haiguse kulg tavapärasest raskem. Teadlased on kindlaks teinud, et üks levinud COVID-19 komplikatsioon on sisemine verejooks või verevarustuse häired ning selle põhjustajaks võib olla suurenenud plasminogeeni ja plasmiini sisaldus veres. Suurenenud plasminogeeni või plasmiini sisaldus esineb sageli südamehaiguste, neerupuudulikkuse või diabeedi korral.