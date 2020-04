Psühholoogilist tuge pakkuv tervisemäng Triumf Health on nüüd Eestis kõikidele lastele kättesaadav

Mängus adresseeritakse nii potentsiaalseid eriolukorrast tulenevaid murekohti kui edastatakse ka valideeritud informatsiooni, kuidas end ja teisi viiruse eest kaitsta, ning suunatakse lapsi usaldusväärsete uudisteallikateni.

Mängu sisu on välja töötatud Triumfi meeskonna psühholoogide poolt koostöös tervishoiu ekspertidega. Terviserakendus Triumf Health (Open) on tasuta kättesaadav nii eesti, inglise kui ka vene keeles läbi Google Play ning peagi ka keskkonnas App Store. Vajalik on vaid e-maili aadressiga kasutajaks registreerimine, mis võimaldab väljastada mängu aktiveerimiskoodi. Personaalseid andmeid rakendus ei kogu.

Vaimset tervist toetav tervisemäng. FOTO: Triumf Health

Tervisemängu vahendusel pakutava personaalse toe eesmärk on leevendada eriolukorraga kaasnevat stressi ja seeläbi ennetada vaimse tervise probleeme laste seas. Mängukeskkond on lastele turvaline ning intuitiivne viis, kus omandada teadmisi tervisekäitumise, emotsioonidega toimetuleku, probleemilahendusoskuste ning enesejuhtimise kohta.

Digilahendus aitab lastel paremini mõista oma aktiivset rolli selles, kuidas läbi oma käitumise enda heaolu suurendada. Tervisemängu tõhususe testimiseks korraldati eelmisel aastal vähihaigete laste seas uuringud. Hetkel on teadusuuringud erinevate terviseprobleemidega laste seas käimas nii Eestis, Soomes kui ka Singapuris, mille tulemused plaanitakse avaldada käesoleval aastal.

Lisaks on Triumf Health koostöös Tartu Ülikooli teadlastega käivitamas uuringut, et hinnata digilahenduse potentsiaalset mõju laste heaolule stressiolukorras, ning jätkata mängu moodulite arendamist tõenduspõhistest sekkumismeetoditest lähtudes. Igal uuringus osalejal on oluline roll laste vaimse tervise probleemide ennetamises ning lastesõbraliku mängukeskkonna arendamises. Seetõttu kutsume peatselt uuringust osa võtma kõiki 7-14 aastaseid lapsi.

Miks on laste vaimse tervisega tegelemine oluline?

Koroonaviirusest tingitud eriolukord tekitab stressi ja ebakindlust, samuti on piirangud vähendanud harjumuspäraseid suhteid ning suurendanud survet kogu perele. Koroonaaviirusega seotud ärevus ning teadmatus ei puuduta aga ainult täiskasvanuid. Ka laste igapäevane elu ning rutiin on sootuks muutunud - koolis käimine on peatunud, tavapärased huviringid ning trennid ei toimu, sõpradega kohtumine pole lubatud. Lisaks sellele puutuvad lapsed läbi sotsiaalmeedia ning uudiste kokku suure hulga informatsiooniga, mis võib tekitada muret, segadust või hirmu, muuhulgas ka seetõttu, et lastel on keeruline eristada õiget infot valest. Lastevanemate endi ressursid sealjuures lapsi toetada on arusaadavalt pingule tõmmatud.

Tänases olukorras, kus tervishoiuteenuste kättesaadavus on piiratud, on ka oma muredele traditsioonilisel viisil leevenduse otsimine keerukam.