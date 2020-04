Uus nanotehnoloogia teavitab taimede stressitasemest

Pärast lehe vigastamist nägi Strano, et vesinikperoksiid vallandus haava kohalt, tekitades laine, mis liikus üle kogu lehe. Sarnaselt toimuvad inimese ajus närvisünapsid. Samal ajal, kui taim vallandab vesinikperoksiidi, eraldub lähedalolevatest rakkudest kaltsiumit, mis annab teistele rakkudele teavet juhtunu kohta.

Vesinikperoksiidi laine stimuleerib taimerakke tootma molekule, mis aitavad neil end ravida ja mõned taimed toodavad sellise impulsi järel molekule, mis tõrjuvad kahjureid. Need stressitingimustes toodetud metaboliidid on ka meie toidulaual olevate taimede osakesed, mis annavad taimele maitse. Maitsemolekulide tootmine on seega taime stressireaktsioon.