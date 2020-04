Teadusajakiri avaldab nädala olulisemad COVID-19 uuringud

Hiinas Guangzhou haiglas oli uurimise all 414 neelutesti andnud haiget, 94 neist olid mõõdukate haigussümptomitega. SARS-CoV-2 viiruse hulk organismis oli rohke esimestel nakatumispäevadel, 21 päeva möödudes hakkas see vähenema. Samuti uurisid autorid 77 nakataja-nakatunu paari avalikke andmeid, ja järeldasid, et 44 protsenti neist nakatusid siis, kui sümptomeid veel ei avaldunud. Järeldati, et viirus on enim nakkav esimesel kuni teisel sümptomite avaldumise päeval.