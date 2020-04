Koroonaviirus põhjustab veidraid sümptomeid jalgadel

Mitme riigi arstid on märganud, et koroonaviirusega patsientidel esineb jalgadel väikeseid haavandeid. Juhtumitest on teatanud Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa dermatoloogid ja arstid. Hispaania teadlased asusid uurima, kas tegemist võib olla koroonaviiruse sümptomiga. Selleks, et haavandid ametlikult sümptomite alla liigitada, tuleb nähtust uurida.