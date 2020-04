Teadlased selgitasid välja, kas päikesevalgus võib koroonaviiruse osakesi hävitada

Ameerika Ühendriikide teadlased loodavad, et suvised soojad ja päikeselised ilmad vähendavad viiruse levikut, kuid see ei tähenda, et viirus suvega kaoks. Uuringus kasutati sülje kaudu levivaid õhku paisatud viirusosakesi ning uuriti, kas osakesed kaovad päikesevalguse toimel õhust kiiremini. Tulemustest selgus, et viirusel on raskem soojas ja niiskes õhus levida ning päikesevalgus vähendab oluliselt õhus ringlevate viirusosakeste hulka.

Teadlased kavatsevad soojuse, õhuniiskuse ja päikesevalguse mõju hindamiseks korraldada veel katseid, mis ootavad praegu ametlikku heakskiitu. Samuti panevad teadlased inimestele südamele, et see ei tähenda, et suvel võiks hügieeni- ja ohutusnõuded unustada, sest viiruse levik ei sõltu ainult õhust ja päikesest. On leitud, et koroonaviirus levib ka soojema kliimaga riikides nagu Pakistanis, kus on nüüdseks tuvastatud 5000 nakatunut.