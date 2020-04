Eksperdid räägivad, kui pikalt kestab koroonaviirusest täielikult taastumine

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) Hiina andmete analüüs näitab, et kergemast haiguse kulust taastumine võtab keskmiselt kaks nädalat. COVID-19 kergema kulu peamisteks sümptomiteks on kuiv köha ja palavik, aga haige võib ka kogeda väsimust, lihas-, kurgu- ja peavalu. Köha on esialgu kuiv, kuid lõpuks hakkavad mõned köhima ka röga, mis sisaldab viiruse poolt tapetud kopsurakke. Neid sümptomeid ravitakse voodipuhkuse, rohke vedeliku ja valu leevendamisega, näiteks paratsetamooliga. Palavik peaks taanduma vähem kui nädala jooksul, kuigi köha võib püsida kauem.