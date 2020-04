USA immigrantide kinnipidamiskeskused on ohtlikemad viiruskolded

Immigrantide kinnipidamine ja vangistamine on nelikümmend aastat tagasi tekkinud nähtus, kuid on Trumpi administratsiooni ajal karmistunud , kirjutab The Guardian . Näiteks eraldatakse nüüd lapsed oma vanematest. ICE vangistusse sattuvate aasta keskmine populatsioon on tõusnud viimase 25 aasta jooksul seitse korda. Keskustes üle Ameerika oli eelmise aasta statistika järgi rohkem kui 52 000 inimest.