Kas suitsetajaid ohustab viirus vähem kui teisi?

Doktor Konstantinos Farsalinos Onassise kardioloogiakeskusest ja Anastasia Barbouni Atheena meditsiinikoolist tuginesid oma uurimistöös Covid-19 haigusega seotud varasematele uuringutele, millest 432 tööst vaid 13 viitasid suitsetamisega seotud andmetele. Andmetest selgus, et kõigest 6,5 protsenti hospitaliseeritutest on suitsetajad.

Aprillinaljana kõlav ebapiisavate andmete põhjal ja lõtvade järeldustega tehtud uurimistöö võib mõjuda ohtlikult olukorras, mil suur hulk inimesi seda tõe pähe võtab. Oluline vastuväide on see, et Covid-19 haiguspatsientide andmed ei kajasta mitmes tehtud teadustöös suitsetamise faktorit. Teine oluline fakt on see, et suitsetamine kahjustab immuunsussüsteemi ja suurendab vastuvõtlikkust infektsioonidele, nõrgestab kopse ja selle tõttu võib haiguse kulgemine olla suitsetajatele 14 korda tõsisem.