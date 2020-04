Milliseid sümptomeid võib COVID-19 põhjustada nahal?

Teadlased on teinud kindlaks, et SARS-CoV-2 põhjustab peamiselt sümptomeid hingamisteedes ja kopsudes, kuid nüüd on leitud, et viirus võib põhjustada ka sümptomeid naha pinnal. Teadlased loodavad, et tänu uute sümptomite avastamisele on nakkusohtlike patsientide tuvastamine lihtsam.