Respiraator: kellele ja milleks?

Oleme sõltuvad olukorrast

Kirurgililist maski on vaja kanda, et kaitsta teisi inimesi enda viiruseosakeste ja bakterite eest - see kandjat ei kaitse. Respiraator on ainus vahend, mis kaitseb kandjat õhus levivate viiruseosakeste eest.

Eesti Vabariigi valitsus ei ole kehtestanud maski kandmise kohustust ja annab rahvale võimalikult mõistlikud piirid pandeemia olukorras tegutsemiseks. Selleks on mõistlikkuse piires tegutseval inimesel oluline kuulata valdkonna spetsialistide nõuandeid, kuidas ennast ja teisi hoida. Selliselt on meile antud võimalus otsustada, millist kaitsevahendit, millises olukorras ja tingimuses kanda.

Kui oleme olukorras, milles suurem osa eeldatavasti hõredalt ringiliikuvast rahvast kannab kirurgilist maski, siis võib eeldada, et oleme kaitstud. Õhust ei saa sellisel juhul meie hingamisteedesse viiruseosakesi sattuda, kuna võimalik viirus jääb kõikide inimeste isikliku maski taha. Seetõttu on avalikes kohtades liikudes oluline kanda kaitsemaski ja järgida hoolikalt kõiki teisi ohutusnõudeid.

Olukordades, milles peame tingimata kodust lahkuma ja näeme, et enamik inimesi kaitsemaski ei kanna ja asuvad meie pidevas vahetus läheduses, siis on oluline endale soetada respiraator, olles eelnevalt kindlaks teinud, et me ei ole ise viirusekandjad.

Puuduvad kindlad vastused

SARS-CoV-2 on viirus, mis ei tekita suuremal osal inimestest tõsiseid sümptomeid, paljudel neid ei avaldugi. Teadlastel puuduvad kindlad vastused, millisel juhul ja kellele on viirus surmav, teame vaid haiguse riskirühmi ja isegi riskirühmadesse kuuluvad inimesed on tervenenud.

Inimorganism on keerukas süsteem, mis annab meile sajandite vältel aina uusi vastuseid ja võimaldab lõputut uurimist. Seni, kuni me ei tea kõike geenidest, ajust ja teadvusest, ei saa teadlased anda sada protsenti kindlaid vastuseid inimese kohta. COVID-19 viirushaigusesse on surnud lapsi, noori ja terveid inimesi.

Haiguse ägeda läbipõdemise või sellesse suremise põhjus võib peituda inimese unikaalses geenikomplektis. Inimkonna hoidmiseks ja viiruse kiire leviku peatamiseks on mõistlik kõikidel inimestel järgida kehtestatud nõudeid ja adekvaatseid spetsialistide soovitusi. Lihtne on mõelda, et oleme isiklikult kaitstud, aga meil ei ole elus garantiisid.

«Kirurgilist maski peavad ilmtingimata kandma kontaktsed, nakatunud ja haiged - ükskõik, milliste sümptomitega, sest me ei tea, mis haigusega või viirusega on tegemist,» nendib kopsuarst Alan Altraja. «Inimest ennast kaitseb ainult respiraator.»

Mõistetavalt on suurim oht siseruumides liikudes. Respiraatoreid kannavad praegustes oludes kõik meditsiinitöötajad, kel kulub neil suurel määral. Kõik, kes COVID-19 haigetega kokku puutuvad või on puutunud, peavad olema kaitstud respiraatoriga juhul, kui on vajadus avalikes kohtades liikumiseks.

Respiraatorite kättesaadavus on Eestis ja mujal maailmas varieeruv. Apteekides müüakse enamasti kirurgilisi maske just seetõttu, et soovitatavalt kõik inimesed neid avalikes ruumides kannaksid. Mida suurem osa seda teeb ja muid nõudeid järgib, seda väiksem on tõenäosus, et viirus edasi levib.