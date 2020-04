Peavaluõde õpetab, kuidas vabaneda pingepeavalust

«Kõige lihtsam soovitus pingetüüpi peavalu välistamiseks on vältida stressi ja pingelisi olukordi. Stressirohke elustiil, kiirustamine, muretsemine, vähene magamine ja liigne töötamine põhjustavad pingeid, mis kulmineerudes võivad väljenduda pingetüüpi peavaluna,» vahendab Med24 Tamela nõuandeid. Nii palju kui võimalik, tuleks vältida sundasendis töötamist.

Regulaarse füüsilise aktiivsuse all, mis aitab peavalude sagedust vähendada, mõeldakse treeningkoormust, mille korral treenitakse vähemalt paar korda nädalas. Seejuures pole Tamela sõnul kõige tähtsam koormus, vaid pigem füüsilisest aktiivsusest saadav emotsioon. Teisisõnu – see peab inimesele meeldima! «Kui teeme midagi, mis meile ei meeldi ja teeme seda sunniviisiliselt, siis tekitame sellega endal hoopis paraja hulga stressi ja pinget juurde. Tuleks leida endale sobiv füüsilise koormuse viis. Ei pea minema treeningsaali, vaid sobib ka regulaarne kepikõnd, ujumine, jooksmine, harjutuste tegemine kaelalihastele,» selgitab peavaluõde.

Massaaž on hea ja aitab vähendada lihaspingeid, kuid selle efekt on lühiajaline. «Selleks et massaažist oleks kasu, tuleks seal käia vähemalt kaks korda nädalas. Pigem tuleb tegeleda aktiivse füsioteraapiaga ehk võimlemisega,» soovitab Tamela.

Kui on juba tunda, et pea hakkab kergelt «tuikama», siis võib olla abi akna avamisest ja kaelalihaste harjutustest. Kui on rohkem aega, siis võib aidata puhkepausi tegemine tööst, värske õhu kätte minek ja väike jalutuskäik.

Peavalu võivad Tamela sõnutsi esile kutsuda ka ebaregulaarsed söögiajad ja vedelikupuudus. «Kui inimene ei söö näiteks hommikust, vaid sööb esimest korda alles pärast lõunat ning tunneb lõuna paiku, et pea hakkab valutama, siis on need asjad omavahel seotud.»

Kui kaasuvad haigused vedeliku tarbimist ei keela, tuleks päevas tarbida 1,5–2 liitrit vedelikku. Kohv ei kuulu selle hulka, märgib Tamela. Kõige parem vedelik on puhas vesi.