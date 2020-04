Must tulevikustsenaarium: CO2 emissioonide hulk õhus muudab meid kordades rumalamaks

Kui süsihappegaasi hulga suurenemine jätkub, on Itaalias loodud saaste eest kaitsev respiraator tulevikus vajalik igapäevaseks kandmiseks. Pilt on illustreeriv.

Teadlastele on selge, et süsinikhappegaasi taseme tõus sissehingatavas õhus taandab inimese kognitsiooni ja ajufunktsioone. Sel 22. aprillil on tulemas 50. Maa päev, mis suunab tähelepanu pakilisematele keskkonnaprobleemidele.