Koroonaviiruse positiivne mõju: vaktsiinivastased on hakanud meelt muutma

Koroonaviiruse epideemia on mõjutanud inimeste elukorraldust, heaolu ja turvatunnet kogu maailmas ning teadlaste hinnangul võib see hakata mõjutama paljude vaktsiinivastaste suhtumist vaktsiinidesse. Covid-19 leviku globaalne ulatus ning surmajuhtumite arv on tõstnud teadlikkust sellest, kuidas viirushaigused maailmas levivad.

Koroonaviirus kujutab suuremat ohtu kroonilisi haigusi põdevatele ja vanematele inimestele, kuid viirusekandjateks ja nakatajateks võivad olla ka noored ja terved inimesed. Sellepärast on oluline, et inimestel tekiks viiruse suhtes immuunsus, mille abil on võimalik viiruse levikut peatada. Üks viis immuunsuse tekitamiseks on vaktsineerimine.

Teadlaste hinnangul on paljud vaktsiinivastased vastu vaid mõnele spetsiifilisele vaktsiinile, kuid oleksid valmis end ja oma lähedasi koroonaviiruse vastu vaktsineerima. California Hastingsi ülikooli teadlaste sõnul võib praegune olukord aidata vähendada vaktsiinivastasust, kuid samas võib tekkida ka vastupidine efekt, mille tõttu vaktsiinivastased oma vaadetest veel tugevamini kinni hoiavad. Seetõttu on oluline teha põhjalikku teavitustööd.