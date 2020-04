Tartu Tervishoiu Kõrgkool: kuidas eriolukorras kooli lõpetamise stressiga toime tulla?

Muuda perspektiivi

«Psühholoogilise eneseabi seisukohalt on võimalik end aidata läbi selle, et püüame muuta pilku, kuidas me toimuvat näeme – millise tähenduse me olukorrale anname. Ärevas olukorras kipub inimene katastrofiseerivalt mõtlema. Ka siis, kui olukord ongi tegelikkuses väga halb, on siiski võimalik enda mõtteid ja meelt rahustada. Selleks on näiteks kas hingamise teadlik juhtimine või juhendatud mõtteharjutused, mida leiab nii internetist kui mediteerimisäppidest.»