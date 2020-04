Jaak Aab tegi valitsusele ettepaneku kehtestada eriolukorra lõpuni nõue, et avalikes kinnistes ruumides tuleb kanda näomaski

Valitsus kaalub avada järk-järgult muuseumid, kaubanduskeskused, teatud osas koolid ja teised asutused. Seda üksnes 2+2 liikumispiirangut ja teisi nakkuse leviku tõkestamise tingimusi järgides. «Maski kandmise kohustus on eriti aktuaalne perioodil, kui hakatakse COVID-19 eriolukorra meetmeid leevendama. Mitmed riigid kohustavad piirangute leevendamisel kandma avalikes ruumides näomaski või –katet. Kusjuures lubatud on nii kirurgilised maskid, muud näomaskid kui ka isetehtud maskid,» tõi välja riigihalduse minister Jaak Aab.

Selline nõue ja praktika väljendavad kindlasti ühiskonna solidaarset pingutust viiruse leviku tõkestamisel. Eelkõige kaitseb see teisi inimesi, aga päris suurel määral ka maskikandjat ennast. «Minu hinnangul on maski kandmine igapäevaselt võimalik. Kohalikel omavalitsustel, haiglatel, hoolekande- ja riigiasutustel on tänaseks vähemalt ühe kuu varu isikukaitsevahendeid. Kauplustes ja apteekides on erinevad maskid vabalt kättesaadavad ning kuna pakkumine lähinädalatel kasvab, siis loodetavasti langevad ka maskide hinnad,» lisas Aab. Tema sõnul tuleks eelistada kirurgilist kaitsemaski, kuid on olemas ka teisi variante. «Kui hoitakse piisavalt vahemaad avalikes kohtades, sobivad ka teised näokatted.»