Kopsuarst õpetab lihtsa viisi, kuidas hinnata kodus Covid-19 tõsidust ja abivajadust

Kas täna võib väita, et koroonaviirus hakkab vaikselt taanduma?

Arstina ma veel sellist seisukohta võtta ei julge. Mis puudutab nakatunute trendi, siis üksikute päevade põhjal me järeldusi ei tee, ehkki vaadates tagasi viimasele nädalale, on haigestunute arv tõesti langenud. Võin öelda, et õnneks ei ole meil veel realiseerunud kõige mustem stsenaarium ning seda tänu meditsiinile ja inimestele meie ümber. Siiski säilib õrnal jääl kõndimise tunne ja ma ei julge veel midagi lubada. Märgid on õhus, kuid me ei tea, kas tegu on positiivse trendi või ajutise pausiga.

Statistikat vaadates näeme, et enamus hukkunuist on eakad. Noorematel võib jääda mulje, et neid viirus väga ei ohustagi. Kas tänast pilti vaadates saame kindlalt väita, et peamine riskirühm on eakad?

Covid-19 nakatunud ja selle edasikandjad on pigem noored inimesed. Viimaste päevade statistika põhjal on ka noorte, alla 50-aastaste inimeste osakaal küllaltki suur. Nad küll põevad kergemini ja ei paista haiglaravi statistikas sel määral välja, sest enamus ravi vajavad patsiendid on eakad ja kroonilist haigust põdevad inimesed.

Ent praegune murekoht on selles, et kui piiranguid lõdvendada, siis esimesena hakkavad oma käitumist muutma noored ja aktiivsed. Me aga ei tea Eestis tegelikku nakatunute arvu ja piirkondi, kus on peamised nakkuse kandjad, sest meil pole laialdast testimist. Kui me kergekäeliselt kaotame 2+2 ja isolatsiooni reeglid, siis haigus hakkab taas levima.

Mis on teie arvamus, kui palju kasu on tavamaskidest?

Kehtib jätkuvalt arvamus, et mask kaitseb eelkõige juba nakatunud inimese puhul teisi nakatumast. Samas kui viibime olukordades, kus 2+2 ja isoleerituse nõudeid ei saa järgida, annab mask lisaväärtuse. Küll aga ei tähenda, et võime petlikult arvata nagu maskide abil on ohutu korraldada 10–15 sõbraga laupäevane lõunasöök või pole sage kätepesu enam tarvilik. Tegu on lisavahendiga, mis ei anna õigust peamisi abivahendeid ära jätta.

Maailma statistika näitab, et mehi ohustab viirus rohkem. Miks see nii on?

Mehed on tõepoolest suurem riskigrupp, vahekord on isegi 2:1. Arvatakse, et põhjuseks võib olla östrogeeni kaitsev toime ja mõned muud faktorid veel.

Teine põhjus on, et riskihaiguseid – kardiovaskulaarsed haigused ja kroonilised kopsuhaigused – on meeste hulgas sagedamini esinevad, muutes mehed Covid-19 vastuvõtlikumaks.

Oluline riskirühm on ka eelneva kopsuhaigusega inimesed. Kas need, kellel on astma või kergema kopsuhaiguse vorm, peaksid erilisi kaitsemeetmeid rakendama?

Jah, kroonilise kopsuhaigusega patsiendid on Covid-19 kontekstis ka riskigrupp. Kaks levinumat haigust on krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ehk suitsetaja kopsutõbi ja astma.