Kas selleks hooajaks on gripp seljatatud?

Grippi haigestumus on langustrendis, haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse püsib stabiilsena. Siiski ei ole gripitaolistesse nakkustesse haigestumine jõudnud veel hooajavälisele tavatasemele. Terviseamet märgib, et kahjuks ei ole võimalik määrata, millise konkreetse patogeeniga võib see olla seotud, kuna laboratoorseid uuringuid on tehtud vähe.