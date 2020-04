Eriolukorras on langenud inimeste hügieenistandardid

Vähenenud on isiklike hügieenivahendite kasutamine, sest inimesed ei pea käima iga päev koolis ega tööl ning kasutavad vähem tooteid. See tähendab, et inimesed ei pese ega hoolda nii sageli juukseid, kasutavad vähem meigitooteid ning käivad harvemini duši all. Samuti on vähenenud raseerimine ja deodorantide kasutamine.