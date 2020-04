Operatsiooni ootav pisike Aria vajab abi hädavajaliku ravitoidu saamiseks

Ravitoidu maksumus kolmeks kuuks on 1184 eurot. Ravitoit Monogen on küll Eesti haigekassa poolt kompenseeritavate soodusravimite nimekirjas, kuid mitte selle diagnoosiga, mis on väikesel Arial. Erandkorras ravimi kompenseerimisotsus võtab aga aega ja just seetõttu palub pere abi kolme kuu ravitoidusegu ostmiseks. Edaspidi on lubanud rahastamise üle võtta haigekassa.