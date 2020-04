PERHi ravitöö juht räägib, kuidas hakkab välja nägema arsti juures käimine

Patsientidel kulub edaspidi tavapärasest rohkem aega õige kabinetini jõudmiseks. Kohe välisukse juures mõõdab tervishoiutöötaja iga siseneja kehatemperatuuri ja annab haiglas viibimise ajaks talle kirurgilise maski. Osadel patsientidel lisandub eelnevalt ka Covid-19 testi tegemine. Patsient täidab saabudes tervisedeklaratsiooni, kus vastab kolmele küsimusele: kas inimene on Covid-19 haigetega kokku puutunud, kas tal on haigussümptomid ja kas talle on varem tehtud koroonaviiruse test. Pokker pani inimestele südamele, et nad deklaratsiooni täites vastustes ausaks jääksid, kuna vaid tervena saab olla kindel, et nende ravi või protseduur on ohutu. «Kui inimene on külmetunud või nakatunud, määratakse talle uus aeg, üksi uuring ega ravi tegemata ei jää.»