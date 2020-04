Arstid leidsid uue koroonaviiruse sümptomi

Silmaeksperdid ei ole üllatunud, et COVID-19 sümptomit põhjustab. «On väga tavaline, et konjunktiviiti seostatakse mis tahes hingamisteede viirusega,» ütleb Syed. «Me näeme seda oma oftalmoloogiakliinikus kogu aeg.»

«See on väga levinud ülemiste hingamisteede infektsioonide korral. Meie limaskestad on kõik ühendatud,» tõdes UCLA Health'i optometrist Vivian Shibayama.

COVID-19 on uus viirus ja teadlased teevad selle kohta veel avastusi, kuid veebruaris ajakirjas The New England Journal of Medicine avaldatud uuringus leiti, et COVID-19-ga patsientidest ligi ühel protsendil esines silma sidekesta põletik.