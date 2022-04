Teadlased selgitasid välja, miks meeldivad inimestele filmides ja sarjades pahalased

Väljaandes Psychological Science avaldatud uuringust on selgunud, et inimestele meeldivad negatiivsed või halvad tegelased juhul, kui nad tajuvad, et tegelane on nendega mingil moel sarnane. Sümpaatsuse taga on sageli asjaolu, et süngetes või halbades tegelastes on negatiivseid jooni või nõrkuseid, mis on inimestele tuttavad isiklikust kogemusest.

Negatiivsed omadused või käitumine ei ole ühiskonnas aktsepteeritavad, aga igal inimesel esineb nõrkuseid, keerulisemaid iseloomujooni või tuleb ette olukordi, milles käitutakse ebamoraalselt. Negatiivsete tegelaste võlu peitub selles, et inimesed saavad suhestuda omadustega, mis ühel või teisel kujul on neis endis olemas, kuid mida tuleb kas varjata või häbeneda. See aitab inimestel end paremini tunda ning parandab enesekindlust, sest sageli on negatiivsed tegelased võimukad, edukad ja intelligentsed.

Lisaks on negatiivsete tegelaste minevikulugu või läbielamised kontekstiks, mis selgitab halvale teele sattumise põhjuseid ning kui kurjusele on antud adekvaatne põhjendus, on seda lihtsam aktsepteerida.

Inimesed eelistavad end näha positiivses valguses, kuid ilukirjandus ja fantaasia võimaldavad inimestel teadvustada negatiivseid jooni või käitumismustreid ilma, et see mõjutaks nende enesehinnangut või minapilti.