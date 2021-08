Spetsialistid reastasid parimad toiduained ärevuse leevendamiseks

Lühiajaline ärevus võib tekitada iiveldust, pearinglust, valu rinnus ja hingamisraskusi. Pikaajaline ärevus hoiab organismi pidevas pingeseisundis. See mõjutab aju tegevust, nii et vabaneb suuremas koguses hormoone – kortisooli ja adrenaliini –, et inimene suudaks toime tulla võimaliku ohuga. Pikka aega kestev ärevus võib põhjustada kaalutõusu, seedehäireid, tähelepanuhäireid, mäluhäireid, aga ka raskemaid haigusi, nagu südamehaigused ja vähk. Samuti väheneb immuunsüsteemi võime kaitsta organismi haiguste eest.