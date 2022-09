Kas tead, mida sisaldab tubakasuits?

Suurem osa tubakatootjaid lisab sigarettidesse peale tubaka ka muid koostisaineid, mis mõjutavad suitsu keemilist koostist. Lisandid nagu kakao, mentool, vanilliin, sorbitool jt on tootjate poolt teadlikult tubakatoodetesse lisatud ained, mille eesmärk on muuta toksilised tubakatooted ostjatele enam maitsvamaks ja vastuvõetavamaks. Lisatakse ka aineid, mis muudavad väljahingatava suitsu värvuse puhtaks ja valgeks.

Mida meeldivam on sigaret, seda lihtsam on harjumusest kinni hoida ja seda tõenäolisem on nikotiinisõltuvuse teke. Nikotiini sõltuvustugevus on võrdväärne heroiini või kokaiini sõltuvustugevusega.