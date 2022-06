Äike – kas silmailu või oht elule? Palju oleneb inimesest endast

Äike on kahe vastupidise laenguga pilvepiirkonna võimas elektriline lahendus. Sageli kaasnevad välk, vali tuul, hoovihmad, rahe või trombid. Äiksega kaasnev müristamine on akustiline laine, mis on põhjustatud õhu äkilisest kuumutamisest pikselöögi poolt. Inimesele on ohtlikuim välk, mis tekib negatiivselt laetud pilve ja positiivselt laetud maapinna vahel. Samas saab igaüks mõjutada äikesega kaasneva ohu suurust.