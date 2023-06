Arst selgitab, kuidas kaitsta end päikeselõõsas nahakahjustuse tekkimise eest

Kas see tähendab, et kui inimene ei ole esimese 18 aasta jooksul päikesepõletust saanud ning on päevitanud väga mõõdukalt, siis võib ta vanemas eas julgemalt rannailma nautida?

Keskpäevane rand tuleks siiski ära unustada. Ma vaatan ikka kriitilise pilguga, kui näiteks «Aktuaalses kaameras» ilmateadet edastades öeldakse jälle, et homme on suurepärane rannailm. Me peame oma tervisekäitumist muutma ja mõistma, et päevitunud nahk ei ole tervise sümbol. Ta ei vähenda tselluliiti ega tee kauniks, vaid viib nahavähi tekkeni.

Selge on, et liival praadimine on vale, kuid vabas õhus liikudes hakkab päike paratamatult külge. Kas ka see on kahjulik?

Saame kasutada riideid, päikesekaitsevahendeid (30 või 50 SPF) ning paljusid tegevusi saab vabas õhus teha ka varjus olles.

Kas päikesekaitsekreem on piisavalt efektiivne, et end päikese käes julgemalt tunda?

Üldiselt on ikkagi parem kui me katame oma keha riietega. Päikesekaitsekreemi tuleb kasutada korduvalt siis, kui me käime ujumas. Igaüks peab siinkohal teadma oma nahatüüpi ja kui kergelt ta ära põleb. Kui mul on õhtul nahk punane ja valus, siis see on ilmselge viide, et olen saanud liiga palju päikest. Kõigil on oma piir ja seda tuleb tunnetada. Eriti halb on see, kui nahk on õhtuks villis.