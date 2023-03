Gaseeritud vesi – kirgas kosutus või oht elule?

Mulliga vesi sisaldab gaasilist süsinikdioksiidi, mis kahjustab hambaemaili ja mao limaskesta

Karboniseeritud vesi sisaldab selles lahustatud süsinikdioksiidi, mis teeb tavalise joogivee kergelt happeliseks ja kihisevaks. Maitse parandamiseks lisatakse karboniseeritud veele sageli ka soola ja teisi mineraale. Looduslik mineraalvesi on joogiks kasutatav mikrobioloogiliselt tervisele kasulik vesi, mis on pärit põhjaveekihist ja mis väljub saastumise eest kaitstud allikast. Mineraalvesi sisaldab mineraalaineid ja väävliühendeid; ka need veed jõuavad poeriiulile enamasti gaseeritud kujul.

Terviseportaal Healthline selgitab, miks enamus poelettidel olevatest veepudelitest sisaldavad gaseeritud vett. Vees olevad mullid on visuaalselt atraktiivsed nii pudelis kui ka klaasi valades; lisaks stimuleerib karboniseeritud vesi keele retseptoreid, mille tulemuseks on enamasti mõnusana tajutav mullitav, torkiv tunne ja ergutav tunne. Kui gaseeritud vett juua aga igapäevaselt, siis võib tekkida terviseprobleeme.

Mullitav vesi ärritab mao seinu ja soolestikku eriti inimestel, kellel on ärritunud soole sündroom; sagedasemaks kaebuseks võivad olla puhitus ja kõhugaasid. Eriti tuleks hoiduda mullivee joomisest hommikul tühja kõhuga. Hambaemaili kahjustumist on täheldatud enim juhtudel, kui vette on lisatud magusainet – mitmed uuringud on tõestanud magusainetega rikastatud gaseeritud maitsevete kahjustavat mõju hammastele.