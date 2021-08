Suu tervis annab märku ka muudest terviseprobleemidest

Lõhenenud huuled

Kui huuled muutuvad ühtäkki kuivaks, suunurkadesse tekivad valulikud lõhed, võib sul olla raua, tsingi, B3- või B6-vitamiini puudus.

Neid aineid saad menüüsse lisada munaroogade, lõhe ja salatiga.

Veritsevad igemed

Igemehaigused võivad olla varane südamehaiguste ja II tüübi diabeedi ilming.

Veritsus hammaste pesemise või hambaniidiga puhastamise ajal võib olla märk, et igemetes on põletik, kuna immuunsüsteem peab võitlust organismi sisenenud kahjulike patogeenidega.

Põletikulised protsessid võivad tuleneda ka soolestiku bakterite koosluses valitsevast ebakõlast, mida võib põhjustada näiteks liigne alkoholi tarbimine.

Heade ja halbade bakterite vale hulk seedetraktis võib viia allergiate, ülekaalulisuse, II tüübi diabeedini ja isegi olla seotud ajutöö häiretega.

Menüü tasakaalustamine ja mitmekesistamine, samuti alkoholi tarvitamise vähendamine toob pikemas perspektiivis palju tugevama tervise.

Põletikulised igemed

Põletikulised igemed võivad olla ka märk sellest, et oled rase. Hormonaalsete muutuste tõttu suureneb verevool igemetesse, mis muudab need tundlikumaks ja paneb üles paistetama.

Rasedushormoonid võivad samuti vähendada keha võimet võidelda bakteritega. Kui sa pole rase, aga igemed on põletikulised, peaksid panema aja kinni hambaarsti juurde.

Krigistamine

Hammaste krigistamine on tihti põhjustatud väikesest lõuast, mis ei toeta korralikult hingamisteed. Seetõttu on uni alatasa häiritud ja aju saab pidevalt signaale, et hingamistee tuleb avada. Aktiveerub sümpaatiline närvisüsteem, mis vabastab adrenaliini ja saadab keha stressiseisundisse, samuti võib järgneda hammaste krigistamine.

Abi võib olla ööseks ninale asetatavatest plaastritest, hingamisharjutustest ja meditatsioonist enne voodisse suundumist. Osadel juhtudel põhjustab hammaste krigistamist ainuüksi stress.

Murenevad hambad

Hammaste murenemine on küll vananedes tavaline, ent mitte vältimatu. Hambad võivad murenema hakata igas eas ja enamasti on selle põhjuseks hape, mis tõuseb maost söögitoru pidi suhu ja hakkab lagundama hambaemaili. Reflukshaigust on seega oluline ravida ka hammaste tervise nimel.

Haavandid

Neid võib põhjustada millegi vürtsise või tulise söömine, isegi hammaste liiga jõuline harjamine. Kui lahtine haavand suus ei kao nädala või kahe möödudes, peaksid külastama arsti, et välistada suuvähk.

Suuvähi põdejatest jääb ellu 35 protsenti, kuna see avastatakse tavaliselt liiga hilja. Suitsetajad on kuus korda suuremas suuvähki haigestumise ohus.

Kahtlased suus esinevad moodustised on tihti kõrgemad, sageli punase või valge sõõriga ümbritsetud. Need võivad peita end ka keele all.

Kõrged igemed