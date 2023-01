Toidud, mille vältimine aitab vähendada liigesevalu ja põletikku

Suhkur

Uuringust on selgunud, et inimestel, kes joovad regulaarselt magustatud jooke, on kõrgenenud liigesekahjustuste risk. Harvardi Meditsiinikooli häälekandja Harvard Health selgitab, et liigne suhkru tarbimine suurendab ka südamehaigustesse suremise riski. Suhkur võib põhjustada ka rasvumist, põletiku suurenemist ja muid kroonilisi haigusi.

Paljud tooted võivad sisaldada üllatavas koguses lisatud suhkruid. Kontrolli alati hommikusöögihelveste, kastmete ja karastusjookide toidumärgiseid suhkrusisalduse tuvastamiseks.

Solaniini sisaldavad köögiviljad

Solaniin on taimedes olev looduslik mürkaine, selle kogus ei tohi ületada 200 mg 100 grammis tootes. Puuduvad küll põhjalikud uuringu, mis kinnitavad, et toidus olev mürgine ühend solaniin kutsub esile liigesevalusid. Samal ajal on kinnitust leidnud, et teatud köögiviljade eemaldamine toiduvalikust võib mõnedel inimestel valu ja põletikku vähendada.

Selliste köögviljade hulka kuuluvad tomat, kartul, paprika, tšillipipar, baklažaan. Tervistkahjustaval hulgal on solaniini näiteks päikese toimel roheliseks muutunud kartulis; veel valmimata rohelised tomatid võivad samuti tekitada seedehäireid, iiveldust ja peavalu.

Kõrge puriinisisaldusega toidud

Puriinid on ained, mida keha muundab kusihappeks. Kusihape võib koguneda vereringesse, põhjustades liigeste jäikust ja valu. Puriinirikka toidu osakaalu vähendamine on levinud soovitus podagrahaigetele. See ei tähenda, et selliseid toite ei võiks üldse süüa – ülimalt soovitatav on aga neid tarbida võimalikult harva.

Puriinide sisaldus on kõrgeim järgmistes toitudes:

punane liha, soolaliha (nt sink, peekon);

elundid (nt maks);

puljong (eriti puljongipulber) ja sült;

õlu ja muu alkohol;

mõned mereannid (nt ranna- ja kammkarbid).

On uuringuid, mis kinnitavad, et mõnel puriinirikkal köögiviljal, näiteks lillkapsas, seened ja oad, ei ole liigeshaiguste ega põletiku tekkimisega mingit seost.

Kui on kahtlus, et teatud toitude söömisega liigesevalu ja põletik suurenevad, on soovitatav jätta kahtlusalused toidud paariks nädalaks toiduvalikust välja ning seejärel hakata neid uuesti ükshaaval menüüsse lisama.

Toidupäeviku pidamine võib aidata jälgida keha reaktsioone, mis tekivad seoses konkreetsete toitudega ning seejärel teha teadlikud valikud toidulaua katmiseks.