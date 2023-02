Sagedased põhjused, miks puudub isu ja kimbutab väsimus

Fibromüalgia on häire, mis põhjustab üle kogu keha valu ja väsimust. See võib mõjutada mitut süsteemi kehas, sealhulgas seedesüsteemi. Mõned fibromüalgiaga seotud sümptomid on isukadu, kõhukinnisus ja -valu. See võib ka põhjustada uneprobleeme, keskendumis- ja mõtlemisraskusi, peavalusid ja pakitsust kätes või jalgades. Fibromüalgia võib tõsiselt inimese igapäevaelu häirida. Ekstreemsetel juhtudel võib see viia depressiooni või isegi enesetapuni. Fibromüalgiat kahtlustav inimene peaks pöörduma arstile.