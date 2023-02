Müüt või tõde: kas suhkur muudab lapsed hüperaktiivseks?

Olete peol ja seal on umbes 20 eelkooliealist last. Müra on kõrvulukustav ja kommikausid on tühjad. Rõõmukriisked täidavad õhu ja lapsevanemad heidavad süüdistava pilgu maiuste suhkrusisaldusele.

Mida aga teadus ütleb? Kas suhkur suurendab lastel hüperaktiivsuse riski? Võib-olla üllatav, aga uuringuandmete kohaselt «tõenäoliselt mitte», kirjutab Medical News Today.

Suhkur ja hüperaktiivsus lastel

Küsimus, kas suhkur mõjutab laste käitumist, hakkas huvi tekitama 1990. aastatel ja sellele järgnes uuringute katkemine. 1995. aastal avaldas JAMA analüüsi, mis hõlmas 23 teadustöö tulemusi.

Autorid analüüsisid ainult platseebot kasutanud «pimeuuringuid», mis tähendab, et kaasatud lapsed, vanemad ja õpetajad ei teadnud, kes olid suhkrut saanud ja kellele platseebot anti.

Pärast andmete analüüsimist jõudsid autorid järeldusele: «Seni avaldatud uuringute metaanalüüs näitas, et suhkur (peamiselt sahharoos) ei mõjuta laste käitumist ega kognitiivseid võimeid.»

Autorid märgivad siiski, et nad ei saa välistada «väikese efekti» võimalust. Nagu alati, selgitavad nad, et vaja on rohkem ulatuslikke uuringuid.

Samuti on võimalus, et teatud alajaotus lapsi reageerib suhkrule erinevalt. Kuid üldiselt näitavad uuringud, et kindlasti pole sel nii suur mõju, kui paljud vanemad arvavad.