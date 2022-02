Peapööritus võib olla seotud olulise vitamiini puudusega

Enamikul juhtudest on see seotud sisekõrva funktsiooni häirega ning selle sagedasim avaldusvorm on healoomuline asendivertiigo. Healoomulise asendivertiigo põhjuseks peetakse kaltsiumiainevahetuse häiret, mispuhul sisekõrva poolring-kanalites ladestuvad sademena kaltsiumisoolade kristallid, mis takistavad endolümfi ringlemist. Seetõttu häirub sisekõrvas kehaasendi muutustest tekkivate impulsside edasikanne suur- ja väikeajju. Tulemuseks on pea ja keha asendi muutumisel tekkiv pearinglus ja tasakaaluhäired.