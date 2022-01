Need eluviisivalikud aitavad vähendada kroonilise neerupõletiku riski

«Leidsime, et eluviisil on suur roll ning tuvastasime hulga soovitusi, mida edasi anda tervetele inimestele, kes soovivad vähendada kroonilise neeruhaiguse riski,» ütles dr Jaimon Kelly, Griffithi ülikooli järeldoktor.

«Antud valdkonna randomiseeritud sekkumisuuringute puududes on see uuring parim tõend, mis meil on täna sellest, millised eluviisi muutused aitavad esmase neeruhaiguse ennetusega,» ütleb Juan Jesus Carrero, epidemioloogia professor meditsiinilise epidemioloogia ja biostatistika osakonnas, Karolinska instituudis.

Uurijad rõhutavad, et need soovitused on mõeldud tervetele inimestele, kellel on neeruprobleemide tekke risk. Inimesed, kes juba neeruhaiguste all kannatavad, peavad järgima teistsuguseid arsti antud eluviisi soovitusi, et vältida tarbetut neerude kurnamist.